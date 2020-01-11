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2020-01-11T16:14+0300
https://ria.ru/20200111/1563313449.html
В Киеве заявили, что Россия не имеет "надводного флота"
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РИА Новости

В Киеве заявили, что Россия не имеет "надводного флота"

16:14 11.01.2020
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© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Военные корабли в бухте Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. У России нет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, утверждает глава украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
"Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола", – заверил он.
По его мнению, Черноморский флот превосходят ВМФ Турции и Румынии, а "единственное", что есть у России, — атомные подводные лодки.
Елена Зеркаль
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Черноморский флот обеспечивает военную безопасность России с юга. В его составе есть дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, многофункциональная морская авиация и береговые войска.
В последние годы флот получил более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, подводные лодки проекта 636.3, кроме того, обновился парк летательных аппаратов.
На вооружении ВМС Турции находятся 16 фрегатов, 10 корветов и 12 подводных лодок, при этом лишь часть флота действует в Черном море. В составе ВМС Румынии имеется три фрегата и четыре корвета. В украинском флоте из крупных кораблей боеспособным остается лишь фрегат "Гетман Сагайдачный", подводных лодок у Киева нет. ВМФ Украины в качестве помощи получает списанные корабли от Западных стран, главным образом из США.
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Реакция экспертов

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов назвал пустозвонством утверждения Романюка о том, что у России "нет надводного флота". По его словам, такое заявление мог сделать только тот, кто не владеет информацией об обстановке.
"Черноморский флот обеспечивается новейшими кораблями, подводными лодками, восстанавливает свое лидирующее положение на морском театре", — заявил военный.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко расценил заявление украинского эксперта как "низкопробную пропаганду".
"Особенно на фоне того, что сами украинские ВМС пребывают в неудовлетворительном состоянии, что признаётся и украинским военным командованием", — пояснил Коротченко.
Не остались в стороне и пользователи соцсетей. Они призвали Романюка отвлечься от России и обратить внимание на проблемы украинского флота.
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"Приму крейсер в подарок". Какие проблемы Киев создаст на Черном море
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Обсудить 27
Вячеслав ПоповВМС ТурцииЧерное мореИгорь КоротченкоЧерноморский флот ВМФ РоссииРумынияТурцияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
С изобретением гиперзвуковых ракет весь надводный флот превратился в огромные мишени. Лучше сделать одну ракету за миллион, которая уничтожит авианосец с самолетами за несколько миллиардов.
11 января, 16:40
DKDen KL
5111000
Он пил водку с нашими адмиралами, которые после третьей говорят о том же.
11 января, 16:43
serg-kons
8600120
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