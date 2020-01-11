Кадыров соболезнует народу Омана в связи с кончиной султана

В пятницу вечером не имевший наследников султан скончался от продолжительной болезни. Совет по обороне призвал членов правящей семьи собраться и назначить нового правителя согласно конституции. Новый султан - двоюродный брат скончавшегося правителя и глава комитета по будущему видению развития Омана до 2040 года.