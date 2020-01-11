Кадыров соболезнует народу Омана в связи с кончиной султана

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования народу Омана, родным и близким скончавшегося в пятницу вечером султана Кабуса бен Саида Аль Саида, который правил страной с 1970 года.
В пятницу вечером не имевший наследников султан скончался от продолжительной болезни. Совет по обороне призвал членов правящей семьи собраться и назначить нового правителя согласно конституции. Новый султан - двоюродный брат скончавшегося правителя и глава комитета по будущему видению развития Омана до 2040 года.
"По воле Всевышнего Аллаха ушёл в Праведный мир султан Омана Кабус Бен Саид. Выражаю соболезнование семье, родным и близким Кабус бен Саида и всему народу султаната Оман!" - написал Кадыров в Telegram-канале.