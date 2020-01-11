Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму.
По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства. У других требуют письменные доказательства нахождения в Крыму во время референдума, добавила депутат.
"И таких историй сотни. <...> Бюрократия дошла до безумной степени абсурда!" — заключила Поклонская.
Позже она заявила РИА Новости, что подготовит депутатские запросы по каждому такому случаю и будет лично контролировать их исполнение.
В МВД по Республике Крым, в свою очередь, заявили, что вопросам, связанным с предоставлением гражданства, уделяется системная и комплексная работа, чтобы избежать волокиты.
В ведомстве подчеркнули, что только в прошлом году принято 11,2 тысячи заявлений о приеме в гражданство России, из которых положительных решений вынесено по 8,9 тысячи.
"Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении. За 2019 год принято решение лишь в отношении одного лица об отклонении его заявления о приеме в российское гражданство", — подчеркнули в пресс-службе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России.
Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
6 декабря 2019, 16:26Поклонская напомнила Зеленскому, что Украина сама отказалась от Крыма