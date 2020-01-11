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https://ria.ru/20200111/1563299954.html
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
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РИА Новости

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

16:05 11.01.2020 (обновлено: 22:46 11.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму.
По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства. У других требуют письменные доказательства нахождения в Крыму во время референдума, добавила депутат.

"И таких историй сотни. <...> Бюрократия дошла до безумной степени абсурда!" — заключила Поклонская.

Позже она заявила РИА Новости, что подготовит депутатские запросы по каждому такому случаю и будет лично контролировать их исполнение.
В МВД по Республике Крым, в свою очередь, заявили, что вопросам, связанным с предоставлением гражданства, уделяется системная и комплексная работа, чтобы избежать волокиты.
В ведомстве подчеркнули, что только в прошлом году принято 11,2 тысячи заявлений о приеме в гражданство России, из которых положительных решений вынесено по 8,9 тысячи.
"Остальные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении. За 2019 год принято решение лишь в отношении одного лица об отклонении его заявления о приеме в российское гражданство", — подчеркнули в пресс-службе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России.
Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФКрымОбщество
Популярные комментарии
я считаю, что спустя 6 лет после воссоединения Крыма с Россией, такие вопросы получения гражданства надо решать только и исключительно через суд! в противном случае, раздадут паспорта многим приспособленцам, попрущимся потом на Украину за получением украинского заграна, как уже это теперь уже нередко происходит и которым Россия нужна лишь как "дойная корова" для получения пенсий, пособий и выплат!
11 января, 16:34
Александр Родионов
8413016
Ушлые крымчане хотят и у россиян на шее сидеть и по заграницам шастать как полноценные украинцы.
11 января, 17:42
КМКалинка Малинкова
56320110
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