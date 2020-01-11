Премьер Абхазии прокомментировал решение об отмене итогов выборов

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Назначение ЦИКом Абхазии новых выборов президента не помешает опротестовать решение Верховного суда об отмене итогов предыдущих выборов, считает премьер Абхазии Назначение ЦИКом Абхазии новых выборов президента не помешает опротестовать решение Верховного суда об отмене итогов предыдущих выборов, считает премьер Абхазии Валерий Бганба

Ранее ЦИК Абхазии заявил, что не позднее 13 января во исполнение решения Верховного суда будут назначены новые выборы президента. Между тем команда президента Рауля Хаджимбы собирается оспорить решение Верховного суда.

"Апелляция есть апелляция, она должна быть рассмотрена. Если даже выборы пройдут, а апелляция решит, что до этого все прошло нормально - значит, будет то, что будет", - заявил Бганба журналистам.

По его данным, "скорее всего, апелляция будет подана"

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.