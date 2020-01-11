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Премьер Абхазии прокомментировал решение об отмене итогов выборов
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РИА Новости

Премьер Абхазии прокомментировал решение об отмене итогов выборов

15:53 11.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВыборы в Абхазии
Выборы в Абхазии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Выборы в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Назначение ЦИКом Абхазии новых выборов президента не помешает опротестовать решение Верховного суда об отмене итогов предыдущих выборов, считает премьер Абхазии Валерий Бганба.
Ранее ЦИК Абхазии заявил, что не позднее 13 января во исполнение решения Верховного суда будут назначены новые выборы президента. Между тем команда президента Рауля Хаджимбы собирается оспорить решение Верховного суда.
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Вчера, 15:39
Премьер Абхазии считает, что президент Хаджимба не уйдет в отставку
"Апелляция есть апелляция, она должна быть рассмотрена. Если даже выборы пройдут, а апелляция решит, что до этого все прошло нормально - значит, будет то, что будет", - заявил Бганба журналистам.
По его данным, "скорее всего, апелляция будет подана"
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. За документ проголосовали 19 депутатов, против - четыре, один воздержался.
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия
Вчера, 13:59
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Акции протеста в СухумеЦИК АбхазииВалерий БганбаАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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