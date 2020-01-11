Парламент Ирана проведет открытое заседание по катастрофе Boeing

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Иранский меджлис (парламент) в воскресенье проведет открытое заседание, посвященное крушению украинского самолета недалеко от Тегерана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на депутата Таябе Сиявуши.
По ее словам, решение о теме заседания было принято после того, как генштаб ВС Ирана подтвердил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.