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ОБСЕ призвала США судить либо освободить заключенных Гуантанамо
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РИА Новости

ОБСЕ призвала США судить либо освободить заключенных Гуантанамо

15:19 11.01.2020
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© AP Photo / Brennan Linsley, FileТюрьма в Гуантанамо на территории военно-морской базы на Кубе
Тюрьма в Гуантанамо на территории военно-морской базы на Кубе
© AP Photo / Brennan Linsley, File
ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призывает американские власти привлечь к суду либо освободить заключенных тюрьмы ЦРУ в Гуантанамо, заявила директор бюро Ингибьёрг Солрун Гисладоттир.
"Восемнадцать лет спустя, после открытия лагеря для заключенных в Гуантанамо, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) еще раз повторяет свой призыв к закрытию лагеря и полному соблюдению международных стандартов в области прав человека, которые необходимы для эффективной и устойчивой борьбы с терроризмом", - цитирует пресс-служба БДИПЧ Гисладоттир.
"Террористические угрозы многочисленны на всей территории ОБСЕ, а также во многих конфликтных регионах за ее пределами. Но соблюдение прав человека это не вопрос выбора, это юридическое обязательство", - говорится в заявлении.
Она отметила, что отсутствие уважения к международному праву "не повышает безопасность, а подрывает ее, независимо от прошлой истории страны, в которой это происходит".
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"В то же время мы должны четко понимать, что повторные нарушения международных стандартов в области прав человека могут спровоцировать дальнейшее насилие", - добавила Гисладоттир.
БДИПЧ отмечает, что с момента открытия тюрьмы 11 января 2002 года в общей сложности 780 заключенных прошли через Гуантанамо. Большинство из них содержались под стражей без предъявления обвинения или суда, в то время как многих заключенных доставляли в Гуантанамо из "черных мест" ЦРУ по всему миру, где они тайно содержались и подвергались пыткам.
Сегодня в лагере остаются 40 человек.
В своем докладе о положении с правами человека в Гуантанамо бюро выявило ряд серьезных нарушений прав человека.
"Исходя из этого, БДИПЧ последовательно выступает за ее (тюрьмы - ред.) закрытие и настоятельно призывает власти США либо привлечь оставшихся задержанных к суду по процедурам, полностью отвечающим международным стандартам, либо освободить их без дальнейших задержек", - говорится в заявлении.
Бюро ОБСЕ также призвало власти США расследовать все нарушения прав человека, совершенные в Гуантанамо, и обеспечить привлечение виновных к ответственности.
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ОБСЕТюрьма в ГуантанамоБюро по демократическим институтам и правам человекаСШАВ мире
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