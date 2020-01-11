МАУ: Иран должен был закрыть аэропорт в случае применения ракет

КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Власти Ирана обязаны были закрыть аэропорт Тегерана, где был сбит украинский Boeing, если они планировали применять ракеты, считает вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" по летной работе Игорь Сосновский.
"Они (власти - ред.) обязаны были, если они куда-то откуда-то стреляют, они обязаны были закрыть аэропорт", - заявил Сосновский на брифинге, трансляцию вели украинские телеканалы.
Иранские военные ранее заявили, что незадолго до крушения украинского Boeing просили прекратить полеты гражданских самолетов на время ударов по американской базе Айн аль-Асад в Ираке, но их требование по ряду причин не было выполнено.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.