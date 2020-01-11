Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T15:15+0300
https://ria.ru/20200111/1563287339.html
МАУ: Иран должен был закрыть аэропорт в случае применения ракет
https://cdn21.img.ria.ru/images/156320/59/1563205978_0:14:889:514_1036x0_80_0_0_c60caf8fa6569cf2cb29ff859964bde2.jpg
РИА Новости

МАУ: Иран должен был закрыть аэропорт в случае применения ракет

15:15 11.01.2020
477
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Власти Ирана обязаны были закрыть аэропорт Тегерана, где был сбит украинский Boeing, если они планировали применять ракеты, считает вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" по летной работе Игорь Сосновский.
"Они (власти - ред.) обязаны были, если они куда-то откуда-то стреляют, они обязаны были закрыть аэропорт", - заявил Сосновский на брифинге, трансляцию вели украинские телеканалы.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:57
В МАУ заявили, что сбитый в Иране Boeing не отклонялся от курса
Иранские военные ранее заявили, что незадолго до крушения украинского Boeing просили прекратить полеты гражданских самолетов на время ударов по американской базе Айн аль-Асад в Ираке, но их требование по ряду причин не было выполнено.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:51
Иран настаивал на ограничении полетов незадолго до крушения Boeing
8100012
Обсудить 4
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
Рекомендуем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МАУ: аэропорт Тегерана определил маршрут полета украинского Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Большинство погибших при крушении украинского Boeing похоронят в Иране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В МАУ заявили, что сбитый в Иране Boeing не отклонялся от курса
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МАУ: власти Украины действовали по правилам, не запретив полеты в Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Генштаб Ирана узнал причину авиакатастрофы Boeing еще в среду
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Парламент Ирана проведет открытое заседание по катастрофе Boeing
Тюрьма в Гуантанамо на территории военно-морской базы на Кубе
ОБСЕ призвала США судить либо освободить заключенных Гуантанамо
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В МАУ заявили, что не имели оснований для отмены рейса из Тегерана
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
ЧП с Boeing в Иране спровоцировал американский дрон, считает эксперт
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран просил прекратить полеты гражданских лайнеров незадолго до ЧП
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперт напомнил о сбитом США иранском "Аэробусе"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Власти Ирана призвали к расследованию уничтожения украинского Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Франция начала международное расследование по сбитому в Иране Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МАУ выплатит компенсации семьям погибших сбитого Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния