МАУ: Иран должен был закрыть аэропорт в случае применения ракет

КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Власти Ирана обязаны были закрыть аэропорт Тегерана, где был Власти Ирана обязаны были закрыть аэропорт Тегерана, где был сбит украинский Boeing , если они планировали применять ракеты, считает вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" по летной работе Игорь Сосновский.

"Они (власти - ред.) обязаны были, если они куда-то откуда-то стреляют, они обязаны были закрыть аэропорт", - заявил Сосновский на брифинге, трансляцию вели украинские телеканалы.

Иранские военные ранее заявили, что незадолго до крушения украинского Boeing просили прекратить полеты гражданских самолетов на время ударов по американской базе Айн аль-Асад в Ираке, но их требование по ряду причин не было выполнено.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.