Собянин отметил вклад Хабенского в развитие российского искусства

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Константина Хабенского , отметив его вклад в развитие российского искусства и приумножение традиций милосердия, сообщается на сайте мэра Москвы в субботу.

"Обладая высокими профессиональными и человеческими качествами, вы вносите большой вклад в развитие российского искусства и приумножение традиций милосердия. Ваши работы в театре и кино завоевали сердца миллионов зрителей в нашей стране и за рубежом. Искреннего уважения заслуживают осуществляемые вами благотворительные проекты, которые приносят помощь и надежду больным детям и их родителям, утверждают ценности добра и отзывчивости в нашем обществе", - приводятся слова из поздравления мэра.

Константин Хабенский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге. В 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1996 году он перешел в московский театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, позже был принят в труппу МХТ имени А.П. Чехова.

Наибольшую популярность артисту принес сериал "Убойная сила", а также фильмы "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Среди других киноработ актера роли в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение", "Адмиралъ", "Выкрутасы", в телесериале "Белая гвардия".