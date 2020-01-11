Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-11T15:13+0300
https://ria.ru/20200111/1563287315.html
Собянин отметил вклад Хабенского в развитие российского искусства
https://cdn22.img.ria.ru/images/155529/49/1555294910_0:0:2897:1630_1036x0_80_0_0_600f8a7a96c3d636b911df83fdae6826.jpg
РИА Новости

Собянин отметил вклад Хабенского в развитие российского искусства

15:13 11.01.2020
532
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский режиссер и актер Константин Хабенский
Российский режиссер и актер Константин Хабенский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российский режиссер и актер Константин Хабенский. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Константина Хабенского, отметив его вклад в развитие российского искусства и приумножение традиций милосердия, сообщается на сайте мэра Москвы в субботу.
"Обладая высокими профессиональными и человеческими качествами, вы вносите большой вклад в развитие российского искусства и приумножение традиций милосердия. Ваши работы в театре и кино завоевали сердца миллионов зрителей в нашей стране и за рубежом. Искреннего уважения заслуживают осуществляемые вами благотворительные проекты, которые приносят помощь и надежду больным детям и их родителям, утверждают ценности добра и отзывчивости в нашем обществе", - приводятся слова из поздравления мэра.
Российский режиссер и актер Константин Хабенский
10 сентября 2019, 14:11Культура
Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе
Константин Хабенский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге. В 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1996 году он перешел в московский театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, позже был принят в труппу МХТ имени А.П. Чехова.
Наибольшую популярность артисту принес сериал "Убойная сила", а также фильмы "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Среди других киноработ актера роли в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение", "Адмиралъ", "Выкрутасы", в телесериале "Белая гвардия".
В 2008 году актер учредил собственный благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
22100113
Обсудить 0
КультураКонстантин ХабенскийСергей СобянинРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Путин предложил Меркель обсудить наиболее острые вопросы
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи
Путин назвал сроки окончания строительства "Северного потока – 2"
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В МАУ заявили, что сбитый в Иране Boeing не отклонялся от курса
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Коротченко ответил на слова украинского эксперта о Черноморском флоте
Бенедикт Камбербэтч в трейлере фильма 1917
Режиссер "1917" рассказал, из-за чего ему пришлось переснимать ленту
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская отвергла обвинение Киева в нарушении законов войны
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МАУ: Иран должен был закрыть аэропорт в случае применения ракет
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
ЧП с Boeing в Иране спровоцировал американский дрон, считает эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в Нормандском формате
Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе
Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
В Кремле проходят переговоры Путина и Меркель
Тюрьма в Гуантанамо на территории военно-морской базы на Кубе
ОБСЕ призвала США судить либо освободить заключенных Гуантанамо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния