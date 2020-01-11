Премьер Абхазии считает, что президент Хаджимба не уйдет в отставку

Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме

СУХУМ, 11 янв – РИА Новости. Президент Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается выполнять требования оппозиции и уходить в отставку, заявил журналистам премьер-министр Валерий Бганба

"Нет. И закон этого не говорит. Он исполняет свои обязанности в полной мере. Он в стране и находится в резиденции президента Абхазии. В полной мере исполняет свои обязанности, руководит исполнительной властью", - заявил Бганба журналистам.

По его данным, президент собирается в субботу встретиться со своими сторонниками в сухумской филармонии.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.