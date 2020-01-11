В МАУ заявили, что сбитый в Иране Boeing не отклонялся от курса

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что лайнер отклонился от маршрута после того, как начал терпеть крушение возле Тегерана.

"Никакого отклонения от маршрутов, на который кто-то хочет намекнуть, не было рядом", - заявил Сосновский на пресс-конференции.

По его словам, пилоты сбитого лайнера действовали в соответствии с инструкциями диспетчера.

"Пилоты пришли на самолет, приготовили его, получили разрешение на взлет, на запуск двигателей. Выходили из района аэродрома согласно разрешению диспетчера", - добавил Сосновский.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.