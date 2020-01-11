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2020-01-11T14:57+0300
https://ria.ru/20200111/1563287049.html
В МАУ заявили, что сбитый в Иране Boeing не отклонялся от курса
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РИА Новости

В МАУ заявили, что сбитый в Иране Boeing не отклонялся от курса

14:57 11.01.2020
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Никакого отклонения от маршрута Boeing 737-800, который был сбит возле Тегерана, не было, заявил в субботу вице-президент авиакомпании МАУ по летной работе Игорь Сосновский.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что лайнер отклонился от маршрута после того, как начал терпеть крушение возле Тегерана.
"Никакого отклонения от маршрутов, на который кто-то хочет намекнуть, не было рядом", - заявил Сосновский на пресс-конференции.
По его словам, пилоты сбитого лайнера действовали в соответствии с инструкциями диспетчера.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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"Пилоты пришли на самолет, приготовили его, получили разрешение на взлет, на запуск двигателей. Выходили из района аэродрома согласно разрешению диспетчера", - добавил Сосновский.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Вадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныМИД УкраиныВладимир ЗеленскийШвецияУкраинаВ мире
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