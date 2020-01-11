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Заслуженный учитель оценил идею о новых отметках в аттестатах
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РИА Новости

Заслуженный учитель оценил идею о новых отметках в аттестатах

14:56 11.01.2020
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© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкШкольный аттестат
Школьный аттестат
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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Школьный аттестат. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург рассказал телеканалу "360" о пользе оценок "зачет" и "незачет" по некоторым школьным предметам.
Педагог назвал предложение Минпросвещения о новых отметках разумным и своевременным. Он пояснил, что в старших классах ученики занимаются тем, что им интересно, и уделяют внимание тому, что пригодится в их будущей специальности. Поэтому у них остается мало времени на другие предметы.
"Физическая культура, живопись и так далее важны для культуры человека, но на самом деле "зачет" и "незачет" в старших классах, это абсолютно нормально. Но обращаю ваше внимание, что решать будет школа и это тоже правильно", — подчеркнул Ямбург.
Учитель привел в качестве примера школы с художественно-графическими классами, где ученики готовятся поступать в соответствующие вузы. В таких учебных заведениях "сам Бог велел поставить отметки", пояснил Ямбург.
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Но есть дети, обучающиеся при больницах, в которых проходят курс лечения, отметил педагог. Формально они не могут получить аттестат без оценки по физкультуре.
"Ну, какая там физкультура, если у них то химиотерапия, то капельницы, то что-то еще. Поэтому, преодолевая эту формальную процедуру, чтобы поставить отметку, заставляют детей писать рефераты по физической культуре. Кому это нужно?" — задался вопросом Ямбург.
В заключение специалист добавил, что отмена оценок облегчит жизнь детям и сделает школьную жизнь более насыщенной, интересной и менее формальной.
Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. Новые нормы позволят учителям ставить оценку "зачтено" по таким предметам, как музыка, ИЗО и физическая культура.
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Евгений ЯмбургМинпросвещенияОльга ВасильеваРоссияОбщество
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