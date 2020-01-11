В Париже пока не получили данные черных ящиков сбитого в Иране Boeing

ПАРИЖ, 11 янв - РИА Новости. Французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) заявляет, что на данный момент не поступало обращений оказать помощь в расшифровке чёрных ящиков Французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) заявляет, что на данный момент не поступало обращений оказать помощь в расшифровке чёрных ящиков сбитого в Иране украинского Boeing

Ранее глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с черного ящика сбитого украинского самолета для расшифровки во Францию.

"Несмотря на то, что некоторые СМИ сообщают об обратном, BEA_Aero на данный момент не было предложено оказать какую-либо помощь по FDR и CVR", - говорится в сообщении Бюро в Twitter

⚠️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / Despite some media reports claiming otherwise, @BEA_Aero has not been asked at this point in time to provide any assistance on FDR & CVR. — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) January 11, 2020

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.