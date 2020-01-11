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В Париже пока не получили данные черных ящиков сбитого в Иране Boeing
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РИА Новости

В Париже пока не получили данные черных ящиков сбитого в Иране Boeing

14:56 11.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 янв - РИА Новости. Французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) заявляет, что на данный момент не поступало обращений оказать помощь в расшифровке чёрных ящиков сбитого в Иране украинского Boeing.
Ранее глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с черного ящика сбитого украинского самолета для расшифровки во Францию.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 11:45
Иран отправит данные черного ящика сбитого Boeing во Францию
"Несмотря на то, что некоторые СМИ сообщают об обратном, BEA_Aero на данный момент не было предложено оказать какую-либо помощь по FDR и CVR", - говорится в сообщении Бюро в Twitter.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:49
Генштаб Ирана узнал причину авиакатастрофы Boeing еще в среду
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Международные авиалинии УкраиныФранцияИранУкраинаВ мире
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