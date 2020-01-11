Оман после кончины султана ждут внутренние потрясения, считает эксперт

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана Кабус бен Саид скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.

"Я думаю, что принципиально политика Омана не изменится никаким образом, потому что Оман – это во многом государство зависимое и в политическом, и в экономическом плане. В первую очередь в политическом. И сейчас, я думаю, Оман ждут определенные внутриполитические пертурбации и потрясения, и ему будет не до изменения внешнеполитической линии", - сказал РИА Новости эксперт.

Эксперт отметил, что султан Кабус был ключевой фигурой для оманской политической системы, "фактически он создал Оман, его экономическую, политическую модель". "И сейчас, конечно, близкие к трону кланы, племена, будут делить власть, которая осталась после султана", - считает Демиденко.

"Что касается внешней политики, то Оман здесь полностью зависимое государство, и говорить о том, что оно сможет каким-то кардинальным образом повлиять на расклад сил в регионе Персидского залива, конечно, нельзя. Я думаю, что в ближайшее время Оман вряд ли выступит с какими-то резкими политическими заявлениями", - считает эксперт.

По мнению Демиденко, в стране сложная этноконфессиональная ситуация, вполне возможна активизация радикальных исламистских группировок.

"Вахаббитские настроения там периодически прорываются. Во-первых, принимая во внимание близость Йемена. И именно Южного Йемена, а Южный Йемен, как известно, суннитский, там находили пристанище различные группировки, аффилированные с ИГ* и так далее", - сказал он.