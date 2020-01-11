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Оман после кончины султана ждут внутренние потрясения, считает эксперт
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РИА Новости

Оман после кончины султана ждут внутренние потрясения, считает эксперт

14:55 11.01.2020 (обновлено: 16:42 11.01.2020)
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© РИА Новости / Эдуард ПесовСултан Омана Кабус Бен Саид
Султан Омана Кабус Бен Саид
© РИА Новости / Эдуард Песов
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Внешняя политика Омана после кончины султана Кабуса бен Саида Аль Саида вряд ли изменится, но страну ждут внутриполитические потрясения, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана Кабус бен Саид скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.
"Я думаю, что принципиально политика Омана не изменится никаким образом, потому что Оман – это во многом государство зависимое и в политическом, и в экономическом плане. В первую очередь в политическом. И сейчас, я думаю, Оман ждут определенные внутриполитические пертурбации и потрясения, и ему будет не до изменения внешнеполитической линии", - сказал РИА Новости эксперт.
Эксперт отметил, что султан Кабус был ключевой фигурой для оманской политической системы, "фактически он создал Оман, его экономическую, политическую модель". "И сейчас, конечно, близкие к трону кланы, племена, будут делить власть, которая осталась после султана", - считает Демиденко.
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"Что касается внешней политики, то Оман здесь полностью зависимое государство, и говорить о том, что оно сможет каким-то кардинальным образом повлиять на расклад сил в регионе Персидского залива, конечно, нельзя. Я думаю, что в ближайшее время Оман вряд ли выступит с какими-то резкими политическими заявлениями", - считает эксперт.
По мнению Демиденко, в стране сложная этноконфессиональная ситуация, вполне возможна активизация радикальных исламистских группировок.
"Вахаббитские настроения там периодически прорываются. Во-первых, принимая во внимание близость Йемена. И именно Южного Йемена, а Южный Йемен, как известно, суннитский, там находили пристанище различные группировки, аффилированные с ИГ* и так далее", - сказал он.
По мнению эксперта, особенность Омана заключается в том, что там у власти находится ибадитская община, "это хариджиты, которых очень сложно вписать в какую-то устоявшуюся систему и конфессиональную градацию региона". "Эта специфичность хариджитов и их специфический статус и положение в мире ислама будет побуждать исламистов перенести, возможно, свои усилия из Йемена, из Ирака в Оман с учетом того, что сейчас центральная власть ослабнет", - считает он.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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