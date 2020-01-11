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Путин предложил Меркель обсудить наиболее острые вопросы
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РИА Новости

Путин предложил Меркель обсудить наиболее острые вопросы

14:53 11.01.2020 (обновлено: 15:38 11.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, предложил ей на переговорах сосредоточиться на наиболее острых вопросах.
"Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами", - сказал Путин, открывая встречу в Кремле.
Российский лидер поблагодарил канцлера за то, что она приняла приглашение приехать в Россию для обсуждения различных вопросов.
"Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся", - добавил он.
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