Путин предложил Меркель обсудить наиболее острые вопросы

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с канцлером ФРГ Ангелой Меркель , предложил ей на переговорах сосредоточиться на наиболее острых вопросах.

"Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами", - сказал Путин, открывая встречу в Кремле.

Российский лидер поблагодарил канцлера за то, что она приняла приглашение приехать в Россию для обсуждения различных вопросов.