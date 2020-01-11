Генштаб Ирана узнал причину авиакатастрофы Boeing еще в среду

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Генеральный штаб ВС Генеральный штаб ВС Ирана получил информацию о настоящих причинах авиакатастрофы с украинским самолетом в среду утром, однако они не уведомляли об этом руководство гражданской авиации страны, заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

"Уважаемая гражданская авиация до сих пор не была уведомлена о том, что причиной стала ракета, поэтому у них не было об этом информации. Я узнал об этом в среду утром. Была сформирована группа Генерального штаба ВС для расследования инцидента, и те, кто был проинформирован об этом, были изолированы, и нам было запрещено что-либо рассказывать", - заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал IRIB

По словам Хаджизаде, сотрудники Организации гражданской авиации ничего не знали и делали все правильно, поэтому вся ответственность лежит на КСИР и Генштабе ВС Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.