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Генштаб Ирана узнал причину авиакатастрофы Boeing еще в среду
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РИА Новости

Генштаб Ирана узнал причину авиакатастрофы Boeing еще в среду

14:49 11.01.2020 (обновлено: 18:28 11.01.2020)
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© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Генеральный штаб ВС Ирана получил информацию о настоящих причинах авиакатастрофы с украинским самолетом в среду утром, однако они не уведомляли об этом руководство гражданской авиации страны, заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
"Уважаемая гражданская авиация до сих пор не была уведомлена о том, что причиной стала ракета, поэтому у них не было об этом информации. Я узнал об этом в среду утром. Была сформирована группа Генерального штаба ВС для расследования инцидента, и те, кто был проинформирован об этом, были изолированы, и нам было запрещено что-либо рассказывать", - заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал IRIB.
По словам Хаджизаде, сотрудники Организации гражданской авиации ничего не знали и делали все правильно, поэтому вся ответственность лежит на КСИР и Генштабе ВС Ирана.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныИранВ мире
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