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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-11T14:43+0300
https://ria.ru/20200111/1563286598.html
Турция надеется, что Россия обеспечит перемирие в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/37/1562783711_0:149:2145:1356_1036x0_80_0_0_43b3f1c514abe00f5d5508601dbd9474.jpg
РИА Новости

Турция надеется, что Россия обеспечит перемирие в Идлибе

14:43 11.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Анкара надеется, что Москва убедит Дамаск в необходимости перемирия в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как сообщило в пятницу турецкое минобороны, Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в Идлибе, начиная с полуночи 12 января.
"В Идлибе мы договорились о прекращении огня и, надеюсь, РФ сможет убедить сирийский режим, что единственное решение в Сирии лежит не через военный путь, а через путь диалога", - сказал Чавушоглу журналистам.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*.
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Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения.
*Террористическая организация, запрещена в России
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