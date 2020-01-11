Турция надеется, что Россия обеспечит перемирие в Идлибе

АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Анкара надеется, что Москва убедит Дамаск в необходимости перемирия в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как сообщило в пятницу турецкое минобороны, Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в Идлибе, начиная с полуночи 12 января.
"В Идлибе мы договорились о прекращении огня и, надеюсь, РФ сможет убедить сирийский режим, что единственное решение в Сирии лежит не через военный путь, а через путь диалога", - сказал Чавушоглу журналистам.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения.
*Террористическая организация, запрещена в России