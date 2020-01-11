В Кремле проходят переговоры Путина и Меркель

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Федеральный канцлер прибыла в Москву по приглашению российского лидера. Ее сопровождает министр иностранных дел Хайко Маас.
Открывая встречу, Путин поблагодарил канцлера за то, что она приняла его приглашение.
"Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами. <...> Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся", — сказал он.
Меркель ответила, что с нетерпением ждет беседы. "Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", — добавила она.
Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры России и Германии намерены обсудить, в частности, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, ситуацию в Сирии и Ливии, урегулирование на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.
Путин и Меркель договорились об этой встрече еще в декабре, во время "нормандского саммита" в Париже. Предполагается, что переговоры займут около двух часов, после чего состоится совместная пресс-конференция, а затем Меркель улетит в Берлин.
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