Путин обсудил с эмиром Катара урегулирование в Ливии

"В ходе телефонного разговора Президента России Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Ливии с учетом российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января с.г. в Стамбуле. Выражено мнение о необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.