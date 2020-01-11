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Путин обсудил с эмиром Катара урегулирование в Ливии
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РИА Новости

Путин обсудил с эмиром Катара урегулирование в Ливии

14:31 11.01.2020 (обновлено: 14:35 11.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 15 июля 2018
 Президент РФ Владимир Путин и эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 15 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани ситуацию в Ливии с учетом российско-турецких договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора Президента России Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Ливии с учетом российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января с.г. в Стамбуле. Выражено мнение о необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны условились о дальнейших личных контактах.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Тамим бен Хамад Аль ТаниВладимир ПутинЛивияКатарРоссияВ мире
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