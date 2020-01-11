Ливан лишили права голоса в ООН из-за долгов по взносам

БЕЙРУТ, 11 янв — РИА Новости. Ливан лишили права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов за два последних года, говорится в заявлении ливанского МИД, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Дипломатическое ведомство выразило сожаление по этому поводу и заверило, что направляло все необходимые запросы и директивы ливанским ответственным за процедуру, но ответа так и не получило.

"В данном случае пострадали интересы Ливана и его репутация. Надеемся, что вопрос будет разрешен в ближайшее время", — отметили в МИД.

Как следует из полученных РИА Новости копий писем министерства, его глава Джебран Басиль неоднократно обращался к министру финансов Али Хасану Халилю. Так, в прошлом году ведомство запрашивало 1,31 миллиона долларов на погашение задолженностей.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.