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Ливан лишили права голоса в ООН из-за долгов по взносам
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РИА Новости

Ливан лишили права голоса в ООН из-за долгов по взносам

14:31 11.01.2020 (обновлено: 15:47 11.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Бейрут
Город Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 янв — РИА Новости. Ливан лишили права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов за два последних года, говорится в заявлении ливанского МИД, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Дипломатическое ведомство выразило сожаление по этому поводу и заверило, что направляло все необходимые запросы и директивы ливанским ответственным за процедуру, но ответа так и не получило.
Глава МИД Ливана Джебран Басиль
7 января, 20:56
МИД Ливана попросил не втягивать страну в противостояние в регионе
"В данном случае пострадали интересы Ливана и его репутация. Надеемся, что вопрос будет разрешен в ближайшее время", — отметили в МИД.
Как следует из полученных РИА Новости копий писем министерства, его глава Джебран Басиль неоднократно обращался к министру финансов Али Хасану Халилю. Так, в прошлом году ведомство запрашивало 1,31 миллиона долларов на погашение задолженностей.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
23 сентября 2019, 20:14
Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
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Джебран БасильМишель АунСаад ХаририМИД ЛиванаООНЛиванВ мире
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