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Иран просил прекратить полеты гражданских лайнеров незадолго до ЧП
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РИА Новости

Иран просил прекратить полеты гражданских лайнеров незадолго до ЧП

14:22 11.01.2020 (обновлено: 18:30 11.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Иранские военные незадолго до крушения украинского Boeing просили прекратить полеты гражданских самолетов на время ударов по американской базе Айн аль-Асад в Ираке, но их требование по ряду причин не было выполнено, заявил в субботу командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
Ранее в субботу Иран признал вину в катастрофе украинского Boeing, которого ВС сбили ракетой.
"Мы требовали прекратить движение самолетов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но это не случилось по ряду причин", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну, в общем, Украина сама не закрывает воздух, когда нужно, и летает, когда просят не летать.
11 января, 14:46
Адам Ваксель
1700000
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