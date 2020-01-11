Иран просил прекратить полеты гражданских лайнеров незадолго до ЧП

ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Иранские военные незадолго до крушения украинского Boeing просили прекратить полеты гражданских самолетов на время ударов по американской базе Айн аль-Асад в Ираке, но их требование по ряду причин не было выполнено, заявил в субботу командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
Ранее в субботу Иран признал вину в катастрофе украинского Boeing, которого ВС сбили ракетой.
"Мы требовали прекратить движение самолетов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но это не случилось по ряду причин", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.