В МАУ заявили, что не имели оснований для отмены рейса из Тегерана

КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Международные авиалинии Украины, чей самолёт был сбит военными возле Тегерана, не имели оснований для отмены этого рейса, заявил в субботу президент компании Евгений Дыхне на пресс-конференции.
"Почему авиакомпания выполняла полеты в Тегеран, почему авиакомпания не остановила полеты?... Выполнение полетов гражданскими воздушными судами выполняется на основании разрешений двух стран - страны, в которую авиакомпания выполняет полеты и пространство которой нормативно управляется государственными органами и государственной авиационной службой той страны, под флагом которой компания выполняет полеты. На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент (вылета - ред.) из аэропорта Тегерана абсолютно также никакой информации у авиакомпании не было и никаких решений со стороны ответственных администраций не было доведено нам", - заявил Дыхне на пресс-конференции.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.