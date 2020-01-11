В МАУ заявили, что не имели оснований для отмены рейса из Тегерана

"Почему авиакомпания выполняла полеты в Тегеран, почему авиакомпания не остановила полеты?... Выполнение полетов гражданскими воздушными судами выполняется на основании разрешений двух стран - страны, в которую авиакомпания выполняет полеты и пространство которой нормативно управляется государственными органами и государственной авиационной службой той страны, под флагом которой компания выполняет полеты. На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент (вылета - ред.) из аэропорта Тегерана абсолютно также никакой информации у авиакомпании не было и никаких решений со стороны ответственных администраций не было доведено нам", - заявил Дыхне на пресс-конференции.