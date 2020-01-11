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Российский барк "Крузенштерн" пересек экватор
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РИА Новости

Российский барк "Крузенштерн" пересек экватор

14:16 11.01.2020
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© Фото предоставлено КГТУБарк "Крузенштерн"
Барк Крузенштерн
© Фото предоставлено КГТУ
Барк "Крузенштерн". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 11 янв - РИА Новости. Российский учебный парусник "Крузенштерн", совершающий трансатлантическую экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, пересек экватор, сообщили в медиацентре плавания.
"Учебный парусник "Крузенштерн" с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту в рамках экспедиции пересек экватор и вышел в южное полушарие Земли", - сообщили в медиацентре.
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Отмечается, что, поскольку большинство курсантов и некоторые члены экипажа впервые пересекли экватор, это событие планируют отметить по старой традиции — ритуалом посвящения. Морякам предстоит пройти символическое чистилище, выполнить задания Нептуна и окунуться в бассейн с забортной водой. Для торжества уже готовят декорации и костюмы, обряд проведут на шлюпочной палубе.
Впервые сразу три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в совместную экспедицию. Фрегат "Паллада" начал плавание 1 ноября из Владивостока, затем 8 декабря из Калининграда вышли "Седов" и "Крузенштерн". "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" — трансатлантическое. По пути следования парусники совершат более 40 заходов в иностранные порты, пройдут около 100 тысяч морских миль.
Маршрут плавания "Крузенштерна" проходил через Балтийское, Северное моря и акваторию Бискайского залива. С 25 по 29 декабря парусник совершил заход в испанский порт Санта-Крус де Тенерифе. С начала плавания судно прошло более 4,4 тысячи морских миль. Следующим портом захода станет бразильский Рио де Жанейро, прибыть в который парусник планирует 22 января 2020 года.
Четырехмачтовый барк "Крузенштерн" был построен в 1926 году в Германии и при спуске на воду получил название "Падуя". Сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел СССР, а в 1991 году был передан Калининградскому государственному техническому университету.
Парусник Паллада
10 января, 10:13
Фрегат "Паллада" в кругосветке прошел мимо острова Пасхи
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Учебно-парусное судно "Крузенштерн"Калининградский государственный технический университетРосрыболовствоОбщество
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