Российский барк "Крузенштерн" пересек экватор

КАЛИНИНГРАД, 11 янв - РИА Новости. Российский учебный Российский учебный парусник "Крузенштерн" , совершающий трансатлантическую экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, пересек экватор, сообщили в медиацентре плавания.

"Учебный парусник "Крузенштерн" с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту в рамках экспедиции пересек экватор и вышел в южное полушарие Земли", - сообщили в медиацентре.

Отмечается, что, поскольку большинство курсантов и некоторые члены экипажа впервые пересекли экватор, это событие планируют отметить по старой традиции — ритуалом посвящения. Морякам предстоит пройти символическое чистилище, выполнить задания Нептуна и окунуться в бассейн с забортной водой. Для торжества уже готовят декорации и костюмы, обряд проведут на шлюпочной палубе.

Впервые сразу три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в совместную экспедицию. Фрегат "Паллада" начал плавание 1 ноября из Владивостока, затем 8 декабря из Калининграда вышли "Седов" и "Крузенштерн". "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" — трансатлантическое. По пути следования парусники совершат более 40 заходов в иностранные порты, пройдут около 100 тысяч морских миль.

Маршрут плавания "Крузенштерна" проходил через Балтийское, Северное моря и акваторию Бискайского залива. С 25 по 29 декабря парусник совершил заход в испанский порт Санта-Крус де Тенерифе. С начала плавания судно прошло более 4,4 тысячи морских миль. Следующим портом захода станет бразильский Рио де Жанейро, прибыть в который парусник планирует 22 января 2020 года.