После авиакатастрофы близ Алма-Аты 16 человек остаются в больницах

НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших в авиакатастрофе близ Шестнадцать пострадавших в авиакатастрофе близ Алма-Аты остаются в больницах, сообщила в субботу пресс-служба управления общественного здоровья города.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.

По данным управления, все дети, пострадавшие в авиакатастрофе, уже выписаны домой. "Накануне двое детей, остававшиеся на лечении в Центре детской неотложной медицинской помощи, были выписаны на амбулаторное лечение, об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя управления общественного здоровья города Алма-Ата Тлеухан Абилдаев. Напомним, что при авиакатастрофе 9 детей были доставлены в стационар с различными диагнозами. Двоим ребятам врачами были проведены высокотехнологоческие операции, которые прошли успешно", - говорится в распространенном сообщении.