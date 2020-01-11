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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2020-01-11T14:15+0300
https://ria.ru/20200111/1563285871.html
После авиакатастрофы близ Алма-Аты 16 человек остаются в больницах
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/81/1562928181_0:137:3072:1865_1036x0_80_0_0_a101ba33b91cfb458866ea3aa3e273fc.jpg
РИА Новости

После авиакатастрофы близ Алма-Аты 16 человек остаются в больницах

14:15 11.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
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Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Шестнадцать пострадавших в авиакатастрофе близ Алма-Аты остаются в больницах, сообщила в субботу пресс-служба управления общественного здоровья города.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
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По данным управления, все дети, пострадавшие в авиакатастрофе, уже выписаны домой. "Накануне двое детей, остававшиеся на лечении в Центре детской неотложной медицинской помощи, были выписаны на амбулаторное лечение, об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя управления общественного здоровья города Алма-Ата Тлеухан Абилдаев. Напомним, что при авиакатастрофе 9 детей были доставлены в стационар с различными диагнозами. Двоим ребятам врачами были проведены высокотехнологоческие операции, которые прошли успешно", - говорится в распространенном сообщении.
В информации управления отмечается, что "на сегодня 16 пострадавших продолжают лечение в стационарах Алма-Аты, в Алма-Атинской многопрофильной клинической больнице и городе Нур-Султан".
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Крушение самолета в Алма-АтеАвиакатастрофыАлма-АтаВ мире
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