Зеленский призвал продолжить расследование крушения Boeing в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране в киевском аэропорту "Борисполь". Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране в киевском аэропорту "Борисполь"

"Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Глава государства отметил, что "в страшной трагедии в Тегеране Украина показала, что имеет, на кого положиться". "И оперативный штаб при СНБО в целом, и группа в Иране в частности работали круглосуточно и тщательно. Им передавали всю необходимую информацию", - отметил глава государства.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.