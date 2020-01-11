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2020-01-11T14:11+0300
https://ria.ru/20200111/1563285799.html
Зеленский призвал продолжить расследование крушения Boeing в Иране
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РИА Новости

Зеленский призвал продолжить расследование крушения Boeing в Иране

14:11 11.01.2020
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© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране в киевском аэропорту "Борисполь"
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране в киевском аэропорту Борисполь
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране в киевском аэропорту "Борисполь". Архивное фото
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Украина знает причину крушения Boeing возле Тегерана, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования, заявил в субботу украинский президент Владимир Зеленский.
"Украина уже знает причину трагической гибели 176 человек, но должна продолжить работу для завершения юридической части расследования", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 13:19
Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом Ирана
Глава государства отметил, что "в страшной трагедии в Тегеране Украина показала, что имеет, на кого положиться". "И оперативный штаб при СНБО в целом, и группа в Иране в частности работали круглосуточно и тщательно. Им передавали всю необходимую информацию", - отметил глава государства.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС страны заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 13:23
В Киеве отреагировали на заявление Ирана о причине катастрофы с Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеХасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийШвецияИранУкраинаВ мире
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