Турция ожидает, что Россия убедит Хафтара принять перемирие в Ливии

"После беседы с глазу на глаз президентов (РФ и Турции) они продолжили переговоры с главами минобороны и МИД и выступили с совместным заявлением о перемирии в Ливии. Мы заявили, что попытаемся повлиять на (главу правительства национального согласия Файеза) Сарраджа, российская сторона - на Хафтара. Мы тут же связались с законным правительством, и в тот же день они заявили, что согласны. Но от Хафтара такого заявления не было. Наше ожидание от РФ в том, чтобы, как они нам пообещали, склонить Хафтара к принятию заявлению о перемирии", - сказал Чавушоглу журналистам.