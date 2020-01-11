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Турция ожидает, что Россия убедит Хафтара принять перемирие в Ливии
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РИА Новости

Турция ожидает, что Россия убедит Хафтара принять перемирие в Ливии

14:27 11.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Анкара ожидает, что РФ повлияет на главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара и убедит его присоединиться к перемирию в Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
"После беседы с глазу на глаз президентов (РФ и Турции) они продолжили переговоры с главами минобороны и МИД и выступили с совместным заявлением о перемирии в Ливии. Мы заявили, что попытаемся повлиять на (главу правительства национального согласия Файеза) Сарраджа, российская сторона - на Хафтара. Мы тут же связались с законным правительством, и в тот же день они заявили, что согласны. Но от Хафтара такого заявления не было. Наше ожидание от РФ в том, чтобы, как они нам пообещали, склонить Хафтара к принятию заявлению о перемирии", - сказал Чавушоглу журналистам.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Мевлют ЧавушоглуХалифа ХафтарЛивияТурцияРоссияВ мире
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