Российский спутник "Экспресс-103" запустят в конце марта

ЖЕЛЕЗНОГОРСК (Красноярский край), 11 янв - РИА Новости. Запуск российского спутника связи "Экспресс-103" планируется на конец марта этого года, доложил в субботу гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, производитель аппаратов серии "Экспресс") Николай Тестоедов вице-премьеру РФ Юрию Борисову во время посещения заместителем председателя правительства этого предприятия.

В одном из цехов ИСС Борисову показали антенны для спутников связи. "Здесь Вы можете видеть антенны, аналогичные тем, что установлены на спутнике связи "Экспресс-103", который мы планируем запустить в конце марта (этого года)", - сказал Тестоедов, обращаясь к Борисову.

В компании ИСС уточнили журналистам, что вместе с аппаратом "Экспресс-103" запустят еще один спутник этой серии - "Экспресс-80". Запуск планируется с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000" разработки ИСС. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания "Талес Аления Спейс" (Thales Alenia Space). Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров для работы в С-, Ku- и L-диапазонах.

Гарантийный срок активного существования спутников составит 15 лет. Спутники послужат для предоставления качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.