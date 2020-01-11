Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ливийскую проблематику с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.
"В центре обсуждений была ливийская проблематика. Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января сего года в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта", - говорится в сообщении.
Кроме того, уловлено о продолжении контактов на различных уровнях.