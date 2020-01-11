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Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии

13:59 11.01.2020 (обновлено: 14:33 11.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ливийскую проблематику с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.
"В центре обсуждений была ливийская проблематика. Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января сего года в Стамбуле, высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта", - говорится в сообщении.
Кроме того, уловлено о продолжении контактов на различных уровнях.
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