Главе ЦИК Абхазии вручили решение суда об отмене выборов президента

После этого оппозиционеры провели с главой ЦИК короткую встречу, по итогам которой озвучили информацию об определении даты новых выборов президента Абхазии. "Дата новых выборов президента Абхазии будет определена не позднее 13 января", - сказал Квициния.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. За документ проголосовали 19 депутатов, против - четыре, один воздержался.