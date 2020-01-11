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2020-01-11T13:59+0300
https://ria.ru/20200111/1563285546.html
Главе ЦИК Абхазии вручили решение суда об отмене выборов президента
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РИА Новости

Главе ЦИК Абхазии вручили решение суда об отмене выборов президента

13:59 11.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия. Архивное фото
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Оппозиционные депутаты парламента Абхазии вручили главе ЦИК Тамазу Гогии решение суда об отмене прошедших в сентябре 2019 года выборов президента республики, передает корреспондент РИА Новости, присутствующий на месте события.
Депутаты в составе шести человек прибыли в ЦИК вместе с экс-кандидатом в президенты Абхазии Алхасом Квицинией. Гогия спросил, почему депутаты пришли лично к нему. "Чтобы ускорить процесс", - ответил Квициния.
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После этого оппозиционеры провели с главой ЦИК короткую встречу, по итогам которой озвучили информацию об определении даты новых выборов президента Абхазии. "Дата новых выборов президента Абхазии будет определена не позднее 13 января", - сказал Квициния.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. За документ проголосовали 19 депутатов, против - четыре, один воздержался.
В пятницу Верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента и назначении повторных выборов.
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