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2020-01-11T13:55+0300
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СБУ рассматривала версию человеческого фактора в катастрофе Boeing
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РИА Новости

СБУ рассматривала версию человеческого фактора в катастрофе Boeing

13:55 11.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Заявления иранских властей по обстоятельствам авиакатастрофы Boeing фактически подтверждают версию украинских специалистов, которые предполагали, что зенитная ракета была выпущена по самолету в ручном, а не автоматическом режиме, заявил глава СБУ Иван Баканов.
"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях: столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - цитирует Баканова пресс-служба СБУ в субботу.
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Также глава СБУ "еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "МАУ".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800ИранУкраинаВ мире
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