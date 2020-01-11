СБУ рассматривала версию человеческого фактора в катастрофе Boeing

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Заявления иранских властей по обстоятельствам авиакатастрофы Boeing фактически подтверждают версию украинских специалистов, которые предполагали, что зенитная ракета была выпущена по самолету в ручном, а не автоматическом режиме, заявил глава Заявления иранских властей по обстоятельствам авиакатастрофы Boeing фактически подтверждают версию украинских специалистов, которые предполагали, что зенитная ракета была выпущена по самолету в ручном, а не автоматическом режиме, заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях: столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - цитирует Баканова пресс-служба СБУ в субботу.

Также глава СБУ "еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "МАУ".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана , Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.