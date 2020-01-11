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На западе Греции в кораблекрушении погибли двенадцать мигрантов
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РИА Новости

На западе Греции в кораблекрушении погибли двенадцать мигрантов

13:42 11.01.2020
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© Служба береговой охраны ГрецииСудно с нелегальными мигрантами перевернулось у берегов Греции. Фото с места событий
Судно с нелегальными мигрантами перевернулось у берегов Греции. Фото с места событий
© Служба береговой охраны Греции
АФИНЫ, 11 янв - РИА Новости. Судно с нелегальными мигрантами затонуло в субботу утром в Ионическом море возле островов Пакси, сообщила береговая охрана Греции.
ЧП произошло в 13 милях юго-западнее островов.
По данным береговой охраны, 21 человек спасен, 12 - погибли. Всего на судне могли быть до 50 человек.
Сейчас в районе кораблекрушения идёт поисково-спасательная операция. В ней участвуют шесть патрульных судов береговой охраны и портовых властей близлежащих островов, два вертолёта ВВС и один - военно-морского флота.
Береговая охрана сообщила, что три спасённых мигранта доставлены вертолетами в госпиталь.
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МигрантыИоническое мореГрецияВ мире
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