На западе Греции в кораблекрушении погибли двенадцать мигрантов

Судно с нелегальными мигрантами перевернулось у берегов Греции. Фото с места событий

АФИНЫ, 11 янв - РИА Новости. Судно с нелегальными мигрантами затонуло в субботу утром в Судно с нелегальными мигрантами затонуло в субботу утром в Ионическом море возле островов Пакси, сообщила береговая охрана Греции

ЧП произошло в 13 милях юго-западнее островов.

По данным береговой охраны, 21 человек спасен, 12 - погибли. Всего на судне могли быть до 50 человек.

Сейчас в районе кораблекрушения идёт поисково-спасательная операция. В ней участвуют шесть патрульных судов береговой охраны и портовых властей близлежащих островов, два вертолёта ВВС и один - военно-морского флота.