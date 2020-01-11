В Раде Украины призвали не доверять Ирану

Также депутат подчеркнул, что каждый шаг катастрофы "должен быть установлен поминутно". "Кто и когда поставлял оружие? Как и кто отдавал приказ на запуск? Кто присутствовал в момент пуска ракет? Куча вопросов", - отметил парламентарий.

В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.