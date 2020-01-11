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В Раде Украины призвали не доверять Ирану
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РИА Новости

В Раде Украины призвали не доверять Ирану

13:36 11.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев призвал власти не доверять Тегерану после того, как вооруженные страны Ирана заявили, что украинский Boeing был случайно сбит.
"Украинская власть должна настаивать на завершении следствия, не доверять Ирану, даже после признания, и настаивать на допуске международной группы по правилам ИКАО. Главное - не бояться добиваться правды. Она нужна, прежде всего, родным и близким погибших. И Украине, для которой это дело чести", - написал Арьев на странице в Facebook в субботу.
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Также депутат подчеркнул, что каждый шаг катастрофы "должен быть установлен поминутно". "Кто и когда поставлял оружие? Как и кто отдавал приказ на запуск? Кто присутствовал в момент пуска ракет? Куча вопросов", - отметил парламентарий.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеВладимир АрьевМеждународные авиалинии УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийШвецияИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Иран: мы признаем свою вину за катастрофу самолета. Украина: мы все равно будем добиваться правды!
11 января, 13:42
Алексей Шипарёв
9150000
Так может покажете пример. А то сбитому на донбассе вопросов тоже много.
11 января, 13:43
Александр Потемкин
1200000
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