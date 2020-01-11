Фрегат "Адмирал Касатонов" продолжит отложенные из-за шторма испытания

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел в Баренцево море для продолжения программы испытаний, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота (СФ) Вадим Серга.
В конце декабря СФ сообщал, что отдельные эпизоды программы испытаний, в частности артиллерийскую стрельбу по береговой цели, пришлось отложить из-за шторма в Баренцевом море.
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"В полигонах боевой подготовки СФ новый фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, а также продолжит испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок СФ", - сказал Серга.
Он добавил, что в море фрегат также выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.