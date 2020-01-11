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Новое оружие России
2020-01-11T13:24+0300
https://ria.ru/20200111/1563284880.html
Фрегат "Адмирал Касатонов" продолжит отложенные из-за шторма испытания
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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" продолжит отложенные из-за шторма испытания

13:24 11.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал флота Касатонов"
Фрегат Адмирал флота Касатонов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Фрегат "Адмирал флота Касатонов". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел в Баренцево море для продолжения программы испытаний, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота (СФ) Вадим Серга.
В конце декабря СФ сообщал, что отдельные эпизоды программы испытаний, в частности артиллерийскую стрельбу по береговой цели, пришлось отложить из-за шторма в Баренцевом море.
Фрегат Адмирал Касатонов
1 декабря 2019, 13:46
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"В полигонах боевой подготовки СФ новый фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, а также продолжит испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок СФ", - сказал Серга.
Он добавил, что в море фрегат также выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
Фрегат Адмирал флота Касатонов на фоне разведенных Дворцового и Троицкого мостов, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ
21 сентября 2019, 18:57Новое оружие России
В Балтийском море провел стрельбы новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов"
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Новое оружие РоссииАдмирал флота Касатонов (фрегат)Баренцево мореБезопасность
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