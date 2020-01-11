Фрегат "Адмирал Касатонов" продолжит отложенные из-за шторма испытания

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел в Баренцево море для продолжения программы испытаний, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота (СФ) Вадим Серга.

В конце декабря СФ сообщал, что отдельные эпизоды программы испытаний, в частности артиллерийскую стрельбу по береговой цели, пришлось отложить из-за шторма в Баренцевом море.

"В полигонах боевой подготовки СФ новый фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, а также продолжит испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок СФ", - сказал Серга.

Он добавил, что в море фрегат также выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели.