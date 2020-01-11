Новый султан Омана пообещал не менять внешнюю политику страны

ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Оман остается привержен прежнему курсу внешней политики, будет действовать ради прекращения противостояния и конфликтов в регионе, заявил в субботу по случаю вступления на престол новый правитель Омана султан Хейсам бен Тарик Аль Саид

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.

"Оман продолжит курс во внешней политике, взятый султаном Кабусом, будет действовать ради прекращения противостояния и конфликтов в регионе. Продолжим призывать к решению конфликтов мирным путем. Мы будем опираться на политику добрососедства, международного сотрудничества и невмешательства в дела других государств", - отметил новый султан, чьи слова цитирует телевидение Омана.

Он подчеркнул, что султанат "продолжит свою эффективную роль в системе ООН и работу ради достижения международной безопасности". "Мы уважаем уставы и договоренности, подписанные нами с другими странами и организациями", - добавил султан Хейсам.