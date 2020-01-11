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Новый султан Омана пообещал не менять внешнюю политику страны
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РИА Новости

Новый султан Омана пообещал не менять внешнюю политику страны

13:13 11.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкМечеть в Маскате
Мечеть в Маскате
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в фотобанк
Мечеть в Маскате. Архивное фото
ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Оман остается привержен прежнему курсу внешней политики, будет действовать ради прекращения противостояния и конфликтов в регионе, заявил в субботу по случаю вступления на престол новый правитель Омана султан Хейсам бен Тарик Аль Саид.
Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного султана бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.
Хейсам бен Тарик Аль Саид
Вчера, 09:59
Новым султаном Омана стал министр наследия и культуры
"Оман продолжит курс во внешней политике, взятый султаном Кабусом, будет действовать ради прекращения противостояния и конфликтов в регионе. Продолжим призывать к решению конфликтов мирным путем. Мы будем опираться на политику добрососедства, международного сотрудничества и невмешательства в дела других государств", - отметил новый султан, чьи слова цитирует телевидение Омана.
Он подчеркнул, что султанат "продолжит свою эффективную роль в системе ООН и работу ради достижения международной безопасности". "Мы уважаем уставы и договоренности, подписанные нами с другими странами и организациями", - добавил султан Хейсам.
Кроме того, он объявил, что продолжит сотрудничать со странами Персидского залива для укрепления регионального сотрудничества и будет поддерживать Лигу арабских государств.
Султан Омана Кабус Бен Саид
Вчера, 09:28
Скончался султан Омана, правивший около 50 лет
612203
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