Граффити с Майей Плисецкой в Москве не планируют удалять

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Граффити с изображением балерины Майи Плисецкой на Большой Дмитровке в Москве закрашивать не планируется, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что мэрия Москвы требует до 20 января закрасить граффити с изображением Майи Плисецкой бразильского художника Эдуардо Кобра на Большой Дмитровке.
"Граффити с изображением Майи Плисецкой на доме улицы Большая Дмитровка удалять не будут", - рассказал Бирюков.
В свою очередь, в префектуре Центрального административного округа Москвы сообщили РИА Новости, что сейчас идет сбор документов для рассмотрения вопроса на городской комиссии.
"На данный момент сотрудники управы и префектуры занимаются сбором необходимых документов для рассмотрения на городской комиссии в рамках действующего постановления правительства Москвы от 16 июля 2019 года #877 ПП", - сообщили в пресс-службе префектуры.
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В июле прошлого года в столице вступили в силу новые правила нанесения граффити, в рамках которых все существующие и будущие граффити должны быть согласованы с департаментом ЖКХ, а рекламные граффити должны быть закрашены. Позже в пресс-службе департамента СМИ и рекламы рассказали РИА Новости, что в Москве закрасят более ста рекламных граффити. По новым правилам граффити теперь ограничены и по тематике, допускаются: наука, искусство, спорт, исторические события и "выдающиеся личности".