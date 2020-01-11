Граффити с Майей Плисецкой в Москве не планируют удалять

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Граффити с изображением балерины Граффити с изображением балерины Майи Плисецкой на Большой Дмитровке в Москве закрашивать не планируется, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что мэрия Москвы требует до 20 января закрасить граффити с изображением Майи Плисецкой бразильского художника Эдуардо Кобра на Большой Дмитровке.

"Граффити с изображением Майи Плисецкой на доме улицы Большая Дмитровка удалять не будут", - рассказал Бирюков.

В свою очередь, в префектуре Центрального административного округа Москвы сообщили РИА Новости, что сейчас идет сбор документов для рассмотрения вопроса на городской комиссии.

"На данный момент сотрудники управы и префектуры занимаются сбором необходимых документов для рассмотрения на городской комиссии в рамках действующего постановления правительства Москвы от 16 июля 2019 года #877 ПП", - сообщили в пресс-службе префектуры.