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Глава СБУ прокомментировал заявление Ирана о крушении Boeing
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РИА Новости

Глава СБУ прокомментировал заявление Ирана о крушении Boeing

13:04 11.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал заявление иранских властей о сбитом ракетой украинском пассажирском самолете Boeing.

"Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях – столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", — говорится в заявлении на сайте службы.

При этом ранее Баканов заявил, что версия о попадании ракеты вызвала у Киева "ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов".
Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" летевший рейсом Тегеран – Киев, потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имана Хомейни. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.
Генштаб Ирана заявил, что самолет сбили из-за того, что он сделал разворот в непосредственной близости у военного объекта. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал это катастрофической ошибкой.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеИван БакановСлужба безопасности УкраиныАли ХаменеиИранУкраинаВ мире
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