Глава СБУ прокомментировал заявление Ирана о крушении Boeing

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал заявление иранских властей о сбитом ракетой украинском пассажирском самолете Boeing.
"Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях – столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", — говорится в заявлении на сайте службы.
При этом ранее Баканов заявил, что версия о попадании ракеты вызвала у Киева "ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов".
Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" летевший рейсом Тегеран – Киев, потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имана Хомейни. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.
Генштаб Ирана заявил, что самолет сбили из-за того, что он сделал разворот в непосредственной близости у военного объекта. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал это катастрофической ошибкой.