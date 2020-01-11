Глава СБУ прокомментировал заявление Ирана о крушении Boeing

"Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях – столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", — говорится в заявлении на сайте службы.