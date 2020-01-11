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Эксперт назвал возможную причину гибели медуз в Анапе
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РИА Новости

Эксперт назвал возможную причину гибели медуз в Анапе

12:57 11.01.2020 (обновлено: 16:42 11.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедузы
Медузы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медузы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости. Причиной массовой гибели медуз у анапского побережья могла стать дезориентация течением, рассказал РИА Новости заместитель начальника краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь.
Массовую гибель медуз зафиксировали накануне в районе села Большой Утриш, недалеко от Анапы. Один из местных экологов предположил, что причиной этого могли стать резкое похолодание и штормовой ветер, сменившие аномально теплую для этого времени года погоду, из-за которой медузы значительно расплодились.
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Бондарь отметил, что море в последние дни было относительно спокойным, а что касается изменений температуры воздуха, то вода так быстро на них не реагирует. По его мнению, причины гибели медуз могут быть самыми разными — например, их могло прибить к берегу течением.
"У нас достаточно интенсивно меняется режим течения. Помимо основного черноморского, возле берега крутятся еще ринги так называемые, которые образуют бляхи с распресненной водой, которая выносится из рек богатой биогенами и где много для них (медуз. — Прим. ред.) корма. Они могли на ней держаться, и одну из таких блях могло просто течение прибить к берегу. Могли они не сориентироваться", — рассказал Бондарь.
Специалист отметил, что нужно проверить медуз на различные загрязнения или отравление, после чего можно будет делать выводы.
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АнапаПроисшествия
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