Девочка, избитая тетей в Ингушетии, продолжит реабилитацию в Москве

УФА, 11 янв – РИА Новости. Девочка из Ингушетии, которой в московской больнице ампутировали руку после истязаний тетей, вернется в столичную клинику для продолжения реабилитации, заявил журналистам в Уфе президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля 2019 года, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Перед Новым годом ее выписали из клиники.
"Мы ее выписали, чтобы она Новый год встретила дома, у нее сейчас есть кров над головой, рядом с ней мать и братья. Я думаю, что это правильно, но реабилитация еще будет продолжаться", - сообщил Рошаль.
В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Тете ребенка предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему, по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей. Что касается матери ребенка, детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки.
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