В автобусе, попавшем в ДТП в Орловской области, находились украинцы

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Три человека погибли, еще семь получили ранения в ДТП с автобусом из Украины в Орловской области, сообщает ГИБДД.
Ранее областное УМВД заявило, что в 10.40 на 400 километре автодороги М-2 недалеко от населенного пункта Шахово столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Сообщалось о трех погибших.
В ГИБДД уточнили, что автобус, зарегистрированный на территории Украины, перевозил семь граждан этой страны.
"В результате ДТП водитель и пассажир (легкового автомобиля) и один пассажир (микроавтобуса) погибли, водитель и шесть пассажиров (микроавтобуса) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.