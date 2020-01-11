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В автобусе, попавшем в ДТП в Орловской области, находились украинцы
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РИА Новости

В автобусе, попавшем в ДТП в Орловской области, находились украинцы

12:41 11.01.2020 (обновлено: 13:14 11.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Три человека погибли, еще семь получили ранения в ДТП с автобусом из Украины в Орловской области, сообщает ГИБДД.
Ранее областное УМВД заявило, что в 10.40 на 400 километре автодороги М-2 недалеко от населенного пункта Шахово столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Сообщалось о трех погибших.
В ГИБДД уточнили, что автобус, зарегистрированный на территории Украины, перевозил семь граждан этой страны.
"В результате ДТП водитель и пассажир (легкового автомобиля) и один пассажир (микроавтобуса) погибли, водитель и шесть пассажиров (микроавтобуса) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
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