Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли в России

ЖЕЛЕЗНОГОРСК (Красноярский край), 11 янв - РИА Новости. Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Об этом он сообщил по итогам посещения предприятия "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" (ИСС).
По его мнению, задача отрасли заключается в том, чтобы сформировать ясную и понятную политику. В ее основе должны лежать принципы унификации и стандартизации решений. Это, в свою очередь, позволит обеспечить рентабельность космической сферы, считает Борисов.
"Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня", - уверен вице-премьер.
Руководству Роскосмоса предстоит найти реальные пути оздоровления отрасли, отметил Борисов. Он выразил уверенность, что Россия должна гордиться своей космической индустрией.
"Для этого все возможности присутствуют", - пояснил вице-премьер.
Он также уточнил, что в девяностые годы в отрасли сложилась неблагоприятная ситуация. Речь шла не только о нехватке средств, но и об "увлечении использованием западной элементной компонентной базы". Борисов подчеркнул, что в условиях санкционного воздействия это привело к проблемам. Вице-премьер призвал учесть и парировать подобные вещи, а также "хеджировать эти риски".