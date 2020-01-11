Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли в России

По его мнению, задача отрасли заключается в том, чтобы сформировать ясную и понятную политику. В ее основе должны лежать принципы унификации и стандартизации решений. Это, в свою очередь, позволит обеспечить рентабельность космической сферы, считает Борисов.

Он также уточнил, что в девяностые годы в отрасли сложилась неблагоприятная ситуация. Речь шла не только о нехватке средств, но и об "увлечении использованием западной элементной компонентной базы". Борисов подчеркнул, что в условиях санкционного воздействия это привело к проблемам. Вице-премьер призвал учесть и парировать подобные вещи, а также "хеджировать эти риски".