В центре Сухума собираются сторонники президента Хаджимбы

Они собираются в здании филармонии, а также в сквере около нее. Как ожидается, здесь появится представитель властей республики для разъяснения ситуации. Одновременно несколько оппозиционно настроенных депутатов парламента республики пришли в ЦИК для вручения ее главе решения Верховного Суда об отмене итогов президентских выборов. Сторонники Хаджимбы ожидают, что после этого представитель властей разъяснит им ситуацию. Также в центре Сухума можно наблюдать большое количество правоохранителей.