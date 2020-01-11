В центре Сухума собираются сторонники президента Хаджимбы

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Несколько десятков сторонников президента Абхазии Рауля Хаджимба собрались в центре Сухума, где уже несколько дней оппозиция проводит акции с требованием его отставки, передает корреспондент РИА Новости.
Они собираются в здании филармонии, а также в сквере около нее. Как ожидается, здесь появится представитель властей республики для разъяснения ситуации. Одновременно несколько оппозиционно настроенных депутатов парламента республики пришли в ЦИК для вручения ее главе решения Верховного Суда об отмене итогов президентских выборов. Сторонники Хаджимбы ожидают, что после этого представитель властей разъяснит им ситуацию. Также в центре Сухума можно наблюдать большое количество правоохранителей.
В Абхазии в четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы республики. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента.