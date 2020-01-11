ЦИК Абхазии пока не получил решение суда об отмене итогов выборов

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. ЦИК Абхазии пока не получал решение кассационной инстанции Верховного суда об отмене итогов выборов президента в сентябре прошлого года и постановление о проведении повторных выборов, сообщил РИА Новости глава ЦИК Тамаз Гогия.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать.

"Пока никаких документов и решения не получали. Как только получим - будем рассматривать, видимо, назначим заседание избирательной комиссии", - пояснил Гогия.

По его словам, законодательство предписывает провести такое заседание и назначить дату новых выборов в течение пяти дней после решения суда.

В Абхазии в четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы республики. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.