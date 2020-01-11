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ЦИК Абхазии пока не получил решение суда об отмене итогов выборов
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РИА Новости

ЦИК Абхазии пока не получил решение суда об отмене итогов выборов

12:29 11.01.2020
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© SputnikЭмблема Центральной избирательной комиссии Абхазии
Эмблема Центральной избирательной комиссии Абхазии
© Sputnik
Эмблема Центральной избирательной комиссии Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. ЦИК Абхазии пока не получал решение кассационной инстанции Верховного суда об отмене итогов выборов президента в сентябре прошлого года и постановление о проведении повторных выборов, сообщил РИА Новости глава ЦИК Тамаз Гогия.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать.
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"Пока никаких документов и решения не получали. Как только получим - будем рассматривать, видимо, назначим заседание избирательной комиссии", - пояснил Гогия.
По его словам, законодательство предписывает провести такое заседание и назначить дату новых выборов в течение пяти дней после решения суда.
В Абхазии в четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы республики. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. За документ проголосовали 19 депутатов, против - четыре, один воздержался.
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