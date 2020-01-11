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Религия и мировоззрение
2020-01-11T12:19+0300
https://ria.ru/20200111/1563283571.html
Задержанный на Украине крымчанин оказался глухонемым паломником
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

Задержанный на Украине крымчанин оказался глухонемым паломником

12:19 11.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Задержанный украинскими силовиками крымчанин оказался паломником из Севастополя, который является инвалидом по слуху с детства, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Ранее на сайте полиции Украины появились данные о задержании 8 января на российско-украинской границе крымчанина, которого обвиняют в службе в "самообороне Крыма" и помощи в "оккупации" полуострова. Крымчанин решением Херсонского городского суда заключен под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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"Мама задержанного севастопольца рассказала, что ее сын православный верующий и ежегодно ездит на рождественские праздники в Киево-Печерскую лавру в качестве паломника. Украинские власти уже начали войну с паломниками и инвалидами. Севастополец - инвалид третей группы по слуху с детства. Он глухонемой", - сказал РИА Новости Буцай.
Буцай подчеркнул, что севастополец был задержан украинскими силовиками на границе во время возвращения в Крым.
"Определенное время, еще до воссоединения Крыма с Россией севастополец был пономарем в храме Святого духа в Херсоне. Разговаривая с ним, невозможно не заметить, что он не слышит практически звуков и соответственно не может говорить. Возможно севастопольца, учитывая его состояние здоровья, с кем-то перепутали и задержали по ошибке. Мы разбираемся в сложившейся ситуации", - подчеркнул Буцай.
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Религия и мировоззрениеПавел БуцайСевастопольУкраина
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