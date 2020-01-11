Задержанный на Украине крымчанин оказался глухонемым паломником

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Задержанный украинскими силовиками крымчанин оказался паломником из Задержанный украинскими силовиками крымчанин оказался паломником из Севастополя , который является инвалидом по слуху с детства, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Ранее на сайте полиции Украины появились данные о задержании 8 января на российско-украинской границе крымчанина, которого обвиняют в службе в "самообороне Крыма" и помощи в "оккупации" полуострова. Крымчанин решением Херсонского городского суда заключен под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"Мама задержанного севастопольца рассказала, что ее сын православный верующий и ежегодно ездит на рождественские праздники в Киево-Печерскую лавру в качестве паломника. Украинские власти уже начали войну с паломниками и инвалидами. Севастополец - инвалид третей группы по слуху с детства. Он глухонемой", - сказал РИА Новости Буцай.

Буцай подчеркнул, что севастополец был задержан украинскими силовиками на границе во время возвращения в Крым.