Премьер Абхазии Бганба прибыл в парламент на встречу с оппозицией

Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме

Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба прибыл в парламент на встречу с оппозицией, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча проходит за закрытыми дверями. Помимо Бганбы в ней участвуют лидер оппозиции Аслан Бжания, председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба и председатель фонда имени С. Багапша Михаил Логуа.

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия прибыл в депутатский корпус, где должно пройти заседание, сообщает корреспондент РИА Новости.

Кварчия прошёл мимо зала заседаний, где проходит встреча главы правительства Бганбы с представителями оппозиции. На вопрос: "Как Вы себя чувствуете?", спикер ответил: "Вроде живы".

Спикеру парламента Абхазии Кварчии стало плохо в четверг, на заседании, где обсуждали вопрос отставки президента Рауля Хаджимбы, ему вызвали скорую помощь и увезли в республиканскую больницу. В субботу сообщалось, что состояние здоровья спикера парламента Абхазии оценивается как удовлетворительное.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии . К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.