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Премьер Абхазии Бганба прибыл в парламент на встречу с оппозицией
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РИА Новости

Премьер Абхазии Бганба прибыл в парламент на встречу с оппозицией

12:07 11.01.2020 (обновлено: 12:42 11.01.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкЛидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба прибыл в парламент на встречу с оппозицией, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит за закрытыми дверями. Помимо Бганбы в ней участвуют лидер оппозиции Аслан Бжания, председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба и председатель фонда имени С. Багапша Михаил Логуа.
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Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия прибыл в депутатский корпус, где должно пройти заседание, сообщает корреспондент РИА Новости.
Кварчия прошёл мимо зала заседаний, где проходит встреча главы правительства Бганбы с представителями оппозиции. На вопрос: "Как Вы себя чувствуете?", спикер ответил: "Вроде живы".
Спикеру парламента Абхазии Кварчии стало плохо в четверг, на заседании, где обсуждали вопрос отставки президента Рауля Хаджимбы, ему вызвали скорую помощь и увезли в республиканскую больницу. В субботу сообщалось, что состояние здоровья спикера парламента Абхазии оценивается как удовлетворительное.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
В пятницу Верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента и назначении повторных выборов.
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Валерий КварчияРауль ХаджимбаАлхас КвицинияАслан БжанияСергей ШамбаВалерий БганбаАбхазияВ мире
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