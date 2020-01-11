Премьер Абхазии покинул здание правительства

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Премьер Абхазии Премьер Абхазии Валерий Бганба покинул здание правительства в центре Сухума, где ожидалась встреча министров с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым, передает корреспондент РИА Новости.

Бганба вышел из здания и сел в свой кортеж из двух машин. От общения с прессой он отказался. Оставшиеся в здании члены кабинета министров Абхазии и Совбеза республики предположили в беседе с РИА Новости, что встреча с Нургалиевым пройдет на одной из правительственных дач и в более тесном кругу. Остальные представители власти намерены отправиться в здание филармонии, где пройдет их встреча с общественностью и сторонниками президента Рауля Хаджимбы.

Кабинет министров находится в том же здании, где и администрация президента Абхазии, взятая под контроль сторонниками оппозиции. В настоящий момент в помещениях, а также на улице перед администрацией находится около двух сотен оппозиционеров.

В этом же здании располагается и парламент Абхазии, который в субботу должен собраться на экстренную сессию для обсуждения ситуации в республике, где проходят протесты с требованием отставки президента.

У парламента есть свой собственный вход в здание, однако сейчас он забаррикадирован сторонниками оппозиции. В этой связи депутатам парламента приходится проходить через вход администрации президента, который также контролируют оппозиционеры. На сессию пришли только несколько депутатов, времени начала сессии они не знают. Некоторые депутаты приезжают в здание парламента с охранниками в штатском, которые демонстративно держат автоматы Калашникова поверх своих спортивных костюмов.

В Абхазии в четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы республики. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.