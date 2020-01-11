Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T12:22+0300
https://ria.ru/20200111/1563283278.html
Премьер Абхазии покинул здание правительства
https://cdn24.img.ria.ru/images/101031/46/1010314686_0:102:3073:1830_1036x0_80_0_0_f75482371db0b0d18eff8f2e4b4c5b04.jpg
РИА Новости

Премьер Абхазии покинул здание правительства

11:56 11.01.2020 (обновлено: 12:22 11.01.2020)
493
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПремьер Абхазии Валерий Бганба
Премьер Абхазии Валерий Бганба
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Премьер Абхазии Валерий Бганба. Архивное фото
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Премьер Абхазии Валерий Бганба покинул здание правительства в центре Сухума, где ожидалась встреча министров с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым, передает корреспондент РИА Новости.
Бганба вышел из здания и сел в свой кортеж из двух машин. От общения с прессой он отказался. Оставшиеся в здании члены кабинета министров Абхазии и Совбеза республики предположили в беседе с РИА Новости, что встреча с Нургалиевым пройдет на одной из правительственных дач и в более тесном кругу. Остальные представители власти намерены отправиться в здание филармонии, где пройдет их встреча с общественностью и сторонниками президента Рауля Хаджимбы.
Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
Вчера, 11:38
Глава МИД Абхазии заявил, что протесты наносят серьезный урон стране
Кабинет министров находится в том же здании, где и администрация президента Абхазии, взятая под контроль сторонниками оппозиции. В настоящий момент в помещениях, а также на улице перед администрацией находится около двух сотен оппозиционеров.
В этом же здании располагается и парламент Абхазии, который в субботу должен собраться на экстренную сессию для обсуждения ситуации в республике, где проходят протесты с требованием отставки президента.
У парламента есть свой собственный вход в здание, однако сейчас он забаррикадирован сторонниками оппозиции. В этой связи депутатам парламента приходится проходить через вход администрации президента, который также контролируют оппозиционеры. На сессию пришли только несколько депутатов, времени начала сессии они не знают. Некоторые депутаты приезжают в здание парламента с охранниками в штатском, которые демонстративно держат автоматы Калашникова поверх своих спортивных костюмов.
В Абхазии в четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы республики. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Вчера, 10:19
Президент Абхазии выразил позицию по отмене итогов выборов
001010
Обсудить 0
Акции протеста в СухумеВалерий БганбаРашид НургалиевАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Москву должна беспокоить ситуация в Абхазии, считает политолог
Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
Глава МИД Абхазии заявил, что протесты наносят серьезный урон стране
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Премьер Абхазии Бганба прибыл в парламент на встречу с оппозицией
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В МВД Абхазии рассказали об обстановке в Сухуме
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Лидер абхазской оппозиции рассказал о встрече с главой правительства
Выборы в Абхазии
Премьер Абхазии прокомментировал решение об отмене итогов выборов
У здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В центре Сухума собираются сторонники президента Хаджимбы
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Хаджимба намерен участвовать в перевыборах президента Абхазии
Андреевский флаг в Севастополе
Адмирал оценил слова украинского эксперта о Черноморском флоте
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Хаджимба планирует обратиться к народу
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Власти Абхазии заявили, что Хаджимба не покинет должность президента
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Власти Абхазии сообщили об участии иностранцев в протестах в Сухуме
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Глава Абхазии прокомментировал решение суда об отмене итогов выборов
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Решения кризиса в Абхазии в ближайшие дни не ожидается, заявил эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния