Москвичей просят быть аккуратнее на дорогах из-за снегопада

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на дорогах в связи со снегопадом и соблюдать дистанцию, затруднений на дорогах пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.