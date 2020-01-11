Москвичей просят быть аккуратнее на дорогах из-за снегопада

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на дорогах в связи со снегопадом и соблюдать дистанцию, затруднений на дорогах пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
"Будьте аккуратнее на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Пока затруднений нет, 2 балла", - рассказали в пресс-службе.
Ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус сообщил РИА Новости, что снег в Москве будет идти примерно до 18.00-19.00 субботы, в отдельных районах высота снежного покрова увеличится на 5 сантиметров.
Вчера, 10:59Снег в Москве будет идти еще около восьми часов