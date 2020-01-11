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Москвичей просят быть аккуратнее на дорогах из-за снегопада
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РИА Новости

Москвичей просят быть аккуратнее на дорогах из-за снегопада

11:57 11.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на дорогах в связи со снегопадом и соблюдать дистанцию, затруднений на дорогах пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

"Будьте аккуратнее на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Пока затруднений нет, 2 балла", - рассказали в пресс-службе.

Ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус сообщил РИА Новости, что снег в Москве будет идти примерно до 18.00-19.00 субботы, в отдельных районах высота снежного покрова увеличится на 5 сантиметров.
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