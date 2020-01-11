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Депутат Рады попросил Зеленского отозвать посла Украины в Иране
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РИА Новости

Депутат Рады попросил Зеленского отозвать посла Украины в Иране

11:53 11.01.2020 (обновлено: 11:54 11.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать посла Украины в Иране из-за сообщения посольства о причинах катастрофы Boeing 737-800.
Ранее посольство опубликовало сообщение, в котором говорилось, что Boeing 737-800 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", по предварительным данным, разбился под Тегераном из-за аварии двигателя, причин говорить о теракте нет. Позже из сообщения вырезали слова об исключении теракта.
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"Сделал обращение к президенту о том, чтобы уволить посла Украины в Иране. Заявления посольства о том, что самолет точно не сбит, является неуважительным по отношению к родственникам погибших. Я уже молчу про дипломатический урон для нашей страны. Показав наше государство не готовым к защите своих граждан. Это недопустимо ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент исламской республики выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский в свою очередь заявил, что Киев ждет от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый самолет.
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Крушение украинского самолета в ИранеАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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