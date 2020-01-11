Депутат Рады попросил Зеленского отозвать посла Украины в Иране

КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать посла Украины в Иране из-за сообщения посольства о причинах катастрофы Boeing 737-800

Ранее посольство опубликовало сообщение, в котором говорилось, что Boeing 737-800 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", по предварительным данным, разбился под Тегераном из-за аварии двигателя, причин говорить о теракте нет. Позже из сообщения вырезали слова об исключении теракта.

"Сделал обращение к президенту о том, чтобы уволить посла Украины в Иране. Заявления посольства о том, что самолет точно не сбит, является неуважительным по отношению к родственникам погибших. Я уже молчу про дипломатический урон для нашей страны. Показав наше государство не готовым к защите своих граждан. Это недопустимо ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения", - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.