Иран должен выплатить компенсации за сбитый самолет, считает эксперт

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. После признания вины в После признания вины в катастрофе украинского Boeing Иран должен выплатить компенсации родственникам погибших, возместить ущерб авиакомпании, а также принести извинения государствам, чьи граждане были на борту, сказал РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин

"Правовые последствия с точки зрения Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации - ред.) достаточно очевидны. Поскольку они признали, что по ошибке был сбит самолет гражданской авиации, соответственно все иски от родственников, близких пострадавших, тех, кто имеет право в данном случае на возмещение ущерба, будут подаваться в иранские суды. Или в зависимости от того, как пройдут переговоры - могут быть разные механизмы возмещения ущерба. Но суть такова, что есть конвенция, которая предусматривает материальную ответственность за причинение ущерба воздушному судну, пассажирам, в этом случае государство будет эти иски рассматривать и соответствующим образом компенсировать", - сказал РИА Новости эксперт.

По его словам, суды будут решать, кто имеет право на получение компенсации, потому что у погибших может, например, оказаться несколько родственников.

"Поскольку самолет сбит государственными органами, они ( Иран - ред.) должны принести извинения государствам, граждане которых были в этом самолете. И возместить ущерб за сбитый самолет авиакомпании", - добавил он.

Как подчеркнул эксперт, только в том случае, если иранская сторона откажется платить, тогда правительства стран, чьи граждане были на борту самолета, могут использовать какие-либо межгосударственные механизмы – вести переговоры, создавать какие-то органы по рассмотрению, уточнению ситуации. "Но поскольку они (Иран – ред.) признали, это означает, что они признают и саму возможность выплат компенсаций", - отметил Капустин.

Эксперт подчеркнул, что компенсаций и извинений со стороны Ирана будет достаточно в этой ситуации, так как это был не умышленный акт, что "конечно, будут еще доказывать". "Суд был бы, если бы они сбили самолет умышленно, тогда какие-то санкции могли бы к ним (применяться), совет безопасности (ООН - ред.) стал бы рассматривать (вопрос – ред.) и так далее", - сказал Капустин.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.