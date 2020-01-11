Иран отправит данные черного ящика сбитого Boeing во Францию

По словам Резаифара, их отправят во Францию, так как у Ирана нет необходимых технологий для расшифровки данных. Он отметил, что Тегеран обращался к Канаде, Франции и США с просьбой предоставить необходимое для расшифровки "черных ящиков" оборудование, однако страны не ответили на просьбу Ирана.
После этого Иран попросил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить "черный ящик" в независимую лабораторию, и все эти страны согласились отправить его во Францию.
Резаифар сообщил, что у Ирана и Франции есть соглашение по расшифровке данных с "черных ящиков".
Глава отдела по расследованию авиакатастроф подчеркнул, что решение об отправке во Францию принимались до субботнего заявления о причине крушения.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Это случилось на фоне резкого обострения отношений между США и Ираном, который нанес удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала в результате спецоперации США.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.