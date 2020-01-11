Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T15:01+0300
https://ria.ru/20200111/1563282737.html
Иран отправит данные черного ящика сбитого Boeing во Францию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156321/51/1563215144_0:0:877:493_1036x0_80_0_0_40ec5ebc4a40fd0167498aab3a9a24ef.jpg
РИА Новости

Иран отправит данные черного ящика сбитого Boeing во Францию

11:45 11.01.2020 (обновлено: 15:01 11.01.2020)
1378
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с "черного ящика" сбитого украинского самолета для расшифровки во Францию, передает агентство IRNA.
По словам Резаифара, их отправят во Францию, так как у Ирана нет необходимых технологий для расшифровки данных. Он отметил, что Тегеран обращался к Канаде, Франции и США с просьбой предоставить необходимое для расшифровки "черных ящиков" оборудование, однако страны не ответили на просьбу Ирана.
После этого Иран попросил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить "черный ящик" в независимую лабораторию, и все эти страны согласились отправить его во Францию.
Резаифар сообщил, что у Ирана и Франции есть соглашение по расшифровке данных с "черных ящиков".
Глава отдела по расследованию авиакатастроф подчеркнул, что решение об отправке во Францию принимались до субботнего заявления о причине крушения.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 10:10
Зеленский призвал Иран полностью признать вину в крушении Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Это случилось на фоне резкого обострения отношений между США и Ираном, который нанес удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала в результате спецоперации США.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
701322
Обсудить 0
Крушение украинского самолета в ИранеФранцияИранВ мире
Рекомендуем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран должен выплатить компенсации за сбитый самолет, считает эксперт
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Госдуме прокомментировали признание Ирана вины в авиакатастрофе
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады попросил Зеленского отозвать посла Украины в Иране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Канада продолжит работу по расследованию авиакатастрофы в Иране
Флаг Республики Корея
Южная Корея вызвала посла Ирана, чтобы заявить протест
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иранский КСИР взял на себя ответственность за крушение Boeing
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи
Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В КСИР считают США виновником авиакатастрофы
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран просил прекратить полеты гражданских лайнеров незадолго до ЧП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния