Иран отправит данные черного ящика сбитого Boeing во Францию

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с "черного ящика" сбитого украинского самолета для расшифровки во Францию, передает агентство IRNA

По словам Резаифара, их отправят во Францию, так как у Ирана нет необходимых технологий для расшифровки данных. Он отметил, что Тегеран обращался к Канаде, Франции и США с просьбой предоставить необходимое для расшифровки "черных ящиков" оборудование, однако страны не ответили на просьбу Ирана.

После этого Иран попросил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить "черный ящик" в независимую лабораторию, и все эти страны согласились отправить его во Францию.

Резаифар сообщил, что у Ирана и Франции есть соглашение по расшифровке данных с "черных ящиков".

Глава отдела по расследованию авиакатастроф подчеркнул, что решение об отправке во Францию принимались до субботнего заявления о причине крушения.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Это случилось на фоне резкого обострения отношений между США и Ираном, который нанес удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала в результате спецоперации США.