На юге Японии произошло извержение вулкана Синдакэ

По данным Главного метеорологического агентства, извержение было зафиксировано в 15.05 по местному времени (09.05 мск). Столб дыма поднимается на высоту около двух километров. В районе вулкана поднят уровень опасности до третьего по пятибалльной шкале.

В последнее время в Японии заметно активизировалась вулканическая деятельность. В августе прошлого года было зафиксировано два извержения вулкана Асама на границе префектур Гумма и Нагано в центре основного японского острова Хонсю. А годом ранее произошло непрогнозируемое извержение вулкана Онтакэ в префектуре Нагано, которое унесло жизни 57 человек. Через два месяца после него был зафиксирован самый высокий за 19 лет выброс вулканического шлака из вулкана Асо на юге страны.