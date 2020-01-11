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На юге Японии произошло извержение вулкана Синдакэ
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РИА Новости

На юге Японии произошло извержение вулкана Синдакэ

11:43 11.01.2020
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© AFP 2019 / Jiji PressИзвержение вулкана Синдаке, Япония
Извержение вулкана Синдаке, Япония
© AFP 2019 / Jiji Press
ТОКИО, 11 янв – РИА Новости. Специалисты зафиксировали извержение вулкана Синдакэ, расположенного в центре острова Кутиноэрабудзима на юге Японии.
По данным Главного метеорологического агентства, извержение было зафиксировано в 15.05 по местному времени (09.05 мск). Столб дыма поднимается на высоту около двух километров. В районе вулкана поднят уровень опасности до третьего по пятибалльной шкале.
Последний раз вулкан Синдакэ извергался в ноябре прошлого года.
Для извержения вулкана в Японии разработана пятиуровневая шкала предупреждений. Третий уровень предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.
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В последнее время в Японии заметно активизировалась вулканическая деятельность. В августе прошлого года было зафиксировано два извержения вулкана Асама на границе префектур Гумма и Нагано в центре основного японского острова Хонсю. А годом ранее произошло непрогнозируемое извержение вулкана Онтакэ в префектуре Нагано, которое унесло жизни 57 человек. Через два месяца после него был зафиксирован самый высокий за 19 лет выброс вулканического шлака из вулкана Асо на юге страны.
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