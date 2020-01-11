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Глава МИД Абхазии заявил, что протесты наносят серьезный урон стране
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РИА Новости

Глава МИД Абхазии заявил, что протесты наносят серьезный урон стране

11:38 11.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове. Архивное фото
СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил РИА Новости, что события в республике, где проходят протесты с требованием отставки президента, наносят серьезный урон государственности на международной арене.
"Эти события наносят серьезный урон нашей государственности на международной арене, так как в современной истории Абхазии подобное уже происходило. Эти моменты нужно учитывать и не повторять ошибок", - сказал он, добавив, что особое недоумение вызывают комментарии от чиновников из Грузии, которые "преподносят мировому сообществу, будто события в Абхазии происходят на оккупированной территории".
После событий августа 2008 года, когда Грузия обстреляла Южную Осетию, Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
В Абхазии в четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы республики. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Вчера, 11:08
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Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
В пятницу Верховный суд Абхазии вынес решение по жалобе оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента и назначении повторных выборов.
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