Глава МИД Абхазии заявил, что протесты наносят серьезный урон стране

СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил РИА Новости, что события в республике, где проходят протесты с требованием отставки президента, наносят серьезный урон государственности на международной арене.

"Эти события наносят серьезный урон нашей государственности на международной арене, так как в современной истории Абхазии подобное уже происходило. Эти моменты нужно учитывать и не повторять ошибок", - сказал он, добавив, что особое недоумение вызывают комментарии от чиновников из Грузии, которые "преподносят мировому сообществу, будто события в Абхазии происходят на оккупированной территории".

После событий августа 2008 года, когда Грузия обстреляла Южную Осетию, Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

В Абхазии в четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы республики. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.